ボリュームたっぷりの海鮮弁当を提供

一般社団法人「ローカル鉄道・地域づくり大学」、ひたちなか海浜鉄道、日本旅行は、10月5日、10月26日、11月9日の3日間（いずれも日曜）、ツアー『「ひたちなか海浜鉄道・那珂湊のおさかな列車」と「ひたち海浜公園散策」の旅』を開催します。

【駅BBQてどゆこと!?】これが「ひたちなか海浜鉄道・那珂湊のおさかな列車」です（画像）

このツアーでは、那珂湊駅のホームでバーベキュー調理されたボリュームたっぷりの海鮮弁当が提供され、ロングシートの車内にテーブルを設けた観光列車仕様の車内で味わうことができます。走行中は「おらが湊鐵道応援団」による車窓案内が行われ、参加者には「乗車証明書」が配布されます。

食後は貸切バスで国営ひたち海浜公園へ移動し、1時間半ほど園内を自由に散策することができます。その後は阿字ヶ浦駅へ移動し、列車出発まで自由時間となります。駅周辺では「ほしいも神社」などの散策も楽しめるとのこと。

その後、定期列車で那珂湊駅に移動して解散となりますが、希望者は「菓子工房SAKABA」まで案内してもらえるそうです。解散後もフリーきっぷを利用して引き続き乗車可能です。

さらに、那珂湊の人気菓子工房「SAKABA」のスイーツがお土産として用意されます。

旅行代金は大人1万2000円、子ども1万1000円です。予約は日本旅行の専用サイトからのみ受け付けとなります。