「失望を隠せない結果だ」「深刻な欠点を露呈した」日本に苦戦したメキシコを母国メディアが批判！ 一方で森保Jの戦いぶりには賛辞「我々を精神的にも肉体的にも追い詰めた」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦した。
立ち上がりから積極的なプレーを見せた日本は、激しいプレスをかけてボールを奪い、久保建英や上田綺世がチャンスを作るも、得点には繋がらない。
後半に入って53分には右からの久保のクロスにゴール前でフリーになった南野拓実がボレーで合わせたが決めきれず。逆に68分にはセットプレーからエリク・リラにヘディングシュートを浴びるも、GK鈴木彩艶の好守で凌いだ。その後もスコアは動かず、試合は０−０のドローで終わった。
メキシコメディア『ESTADIO』が、多くのチャンスを作られるなど、苦戦を強いられた自国チームについて、「彼らのパフォーマンスは多くの疑問が残った。失望を隠せない結果だ」と伝えれば、『FUTBOL』も「低調なプレーを見せたことで観客からはブーイングを浴びた」と報じている。
また、メキシコ版の『ESPN』は、森保ジャパンの戦いぶりを「日本はやるべきことをやり遂げた。激しい攻撃、プレッシャー、相手をコントロールし、優れた運動能力を発揮。メキシコの選手たちを精神的にも肉体的にも追い詰めた」と称賛。一方で、メキシコを「退屈で醜い試合で、深刻な欠点を露呈した」と評している。
メキシコ代表は次戦、９日に韓国代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
