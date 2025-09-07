「先発11人で比較すれば２倍だ」０−０引き分けに終わった日本vsメキシコ戦の“意外な事実”を中国メディアが指摘！「アジア最強はベスト８を突破できる？」
現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表との一戦に臨んだ。
日本は立ち上がりから鋭いフォアチェックでペースを掴んで敵を押し込み、優位にゲームを進めたものの、０−０でハーフタイムを迎える。後半も積極的にシステムチェンジや人海戦術で揺さぶるも、逆にメキシコに攻め込まれる時間帯が増え、唯一の絶好機は南野が枠を外してしまう。後半アディショナルタイムにメキシコに退場者が出たものの、最後までゴールは割れず、スコアレスドローでタイムアップのホイッスルを聞いた。
中国メディア『直播吧』もこのゲームに注目。「FIFAランクで17位とアジア最強の日本が13位で格上のメキシコと戦ったが、勝利は掴めなかった」と銘打ち、「日本のスタメン11人は推定市場価格の合計が１億8000万ユーロ（約310億円）に達しており、これはメキシコのスタメンと比較しておよそ２倍の数値だ」と意外な事実を紹介した。そして「それでも大事なところで得点を決めれず、後半はメキシコに劣勢を強いられた。日本は過去のワールドカップでベスト８の壁に阻まれてきたが、はたして今回は突破できるのだろうか？」と疑問を投げかけている。
日本の次戦の相手はアメリカ代表。この日韓国に０−２で敗れた“ホストカントリー”と現地火曜日にコロンバスで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
