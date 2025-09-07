「コジコジ×サウベニア×FREAK’S STORE」大人気コラボが再登場！ナップサックやタオルをGETしよ
セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」が、サウナグッズブランド「SAUVENIR（サウベニア）」＆『コジコジ』と第2弾となるトリプルコラボを実現。
秋冬に着たいフリース素材のルームウェア、サ活にぴったりなナップサックやタオルなどがラインナップしました。
FREAK'S STORE公式通販で予約販売がスタートしたので、早めのチェックがおすすめですよ。
スーパー銭湯の館内着みたいな「セットアップ」
「コジコジ×FREAK’S STORE×サウベニア」は、第1弾が7月18日に発売され即完売したという、大注目のトリプルコラボ。
“サウナ”と“スーベニア（お土産）”を組み合わせた造語をブランド名に掲げる「サウベニア」は、ローカルのお土産ショップにありそうな、親近感がわくサウナアイテムを展開しています。サウナ愛にあふれた、個性的なデザインがクセになるかわいさですよ。
今回のコラボでは長袖アイテムも登場するので、これからの季節に重宝しそう。サウナへ行く時のほか、部屋着やワンマイルウエアとして、幅広いシーンで活躍する予感です。
付属の「ナップサック」で“サ活”しよ
まずは、カプセルホテルやスーパー銭湯によくある館内着をイメージして作ったというセットアップをご紹介。
S〜Lのサイズ展開で、持ち運びに便利なナップサックが付いてくるのもうれしいポイントです。
「KANNAIGI×COJI-COJI裏毛L/S」（税込7700円）は、半袖のデザインだった前回から長袖にアップデート。
裏毛素材でサウナ上がりに心地よく着られるほか、肌触りがいいのでルームウエアとしてもおすすめですよ。
“オールナイトサウナ”と大きく書かれたナップサックは、宙に浮かんでいるような、ポケッとした表情のコジコジがとってもキュート。
カラーは『グレー』『レモンイエロー』の全2色展開。どちらも優しい色味で、コジコジによく似合っていますよね。
「KANNAIGI×COJI-COJIフリースL/S」（税込7700円）は、第1弾のパイル生地からフリース素材になった、これからの季節にぴったりな一着。
ポケットにちょこんと乗っている、サウナの旗を持ったコジコジがとっても愛らしいんです。
カラーは、『ブラック』『ピンク』『サックスブルー』の3色でラインナップ。
フリース素材のセットアップは、サウナ後のリラックスウエアとしてはもちろん、音楽フェスやアウトドアイベント、在宅ワークなどのおうち時間にもおすすめです。
トップスとボトムスを別々に着まわして、カジュアルコーデを楽しむのもいいですね。
「コジコジタオル」はレジャーシーンにも◎
「サウベニア×COJI-COJIタオルセット」（税込3993円）は、タオルとショルダーバッグのセットです。
通気性のいいメッシュ素材のショルダーバッグは、濡れたタオルを直に入れても大丈夫そう。サウナにはもちろん、レジャーシーンにもうってつけですよ。
ユニセックスで使えるデザインで、ギフトにも喜ばれること間違いなしです。
カラーは『グレー』『サックスブルー』の全2色で、それぞれ違ったイラストのコジコジがあしらわれているから、お好みでチョイスしてみて。
コラボアイテムで、サ活や旅行をもっと楽しんじゃお
サウナや旅行がもっと楽しくなりそうな「コジコジ×サウベニア×FREAK’S STORE」の人気コラボは、即ゲットが吉ですよ。
紹介したアイテム以外にも、「コジコジ×FREAK'S STORE」コラボもお目見えしているので、気になる人は公式HPなどを確認してくださいね。
