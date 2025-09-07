75歳の母が「もう紙の保険証は使えない」と“マイナ保険証”に切り替え。会社員の私も早めに変更すべき？ 切り替えのスケジュールや「会社員・公務員」の対応を解説

後期高齢者医療の切り替えと8月以降の対応

75歳以上の人に交付されてきた「後期高齢者医療被保険者証（紙の保険証）」は、2024年12月から新規発行が停止されています。2025年7月末で有効期限を迎え、8月以降は原則としてマイナンバーカードを使った「マイナ保険証」の提示が必要です。国民健康保険に加入している人も同様に、7月末で順次、紙の保険証が使えなくなります。

ただ、2025年度初めでも約700万人の高齢者がマイナ保険証を利用登録していません。そうした場合でも2割負担で受診できなくなるわけではなく、自治体から無償で「資格確認書」が交付され、紙の保険証の代わりに利用できます。資格確認書は更新が必要で手間もかかるため、通院の多い高齢者は早めにマイナ保険証へ切り替えておくと安心です。



会社員・公務員はどう対応すれば良い？

会社員が加入する協会けんぽや勤務先の健康保険組合、公務員が加入する各種共済組合の保険証は、従来のままでも2025年12月1日まで利用できます。後期高齢者のように8月から一斉に切り替わるわけではないため、現役世代には多少のゆとりがあります。

ただし、12月2日以降は原則として「マイナ保険証」に移行します。マイナ保険証を持っていない人には、期限までに資格確認書が交付されるため、いきなり保険適用されない状態になる心配はありません。資格確認書には有効期限があり、更新手続きが必要です。



マイナ保険証の登録方法

登録に必要なのは （1）マイナンバーカード、（2）マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁） の2つです。



登録手順（スマートフォン・パソコンの場合）

1. スマートフォン（マイナポータル対応機種）やパソコン＋ICカードリーダーを用意

2. マイナポータルで「利用登録をする」を選択

3. マイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力

以上のステップで簡単に登録が完了し、全国の医療機関でマイナ保険証を利用できるようになります。

その他の登録方法として、医療機関・薬局の受付（カードリーダー）での登録やセブン銀行ATMを利用した登録も可能です。



まとめ

後期高齢者医療制度や国民健康保険では、2025年8月から紙の保険証が使えなくなります。一方、会社員や公務員が加入する協会けんぽ・健康保険組合・共済組合は、2025年12月1日まで利用可能です。

どちらの場合も資格確認書が交付されますが、資格確認書には有効期限があったり、マイナ保険証に比べて制限があったりとデメリットもあります。それらを含めて考慮し、できるだけ早めにマイナ保険証へ切り替えることを検討してもいいかもしれません。



