◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表（同13位）との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。試合後、MF久保建英は「僕らの方が多分強いと思う。そうなると、勝っておきたかったなとは思う」と悔しさをにじませた。

対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6月のコンフェデ杯、13年6月コンフェデ杯、20年11月の親善試合と4連敗中。今回は1996年5月29日のキリンカップ以来29年ぶりの勝利を目指した。

久保は後半開始直後の3分、ゴール前に飛び込み決定的なシーンを作ったものの、相手GKの攻守に阻まれた。試合を総括し「前半はみんなコンディションが良くなくて。ちょっとゆるい雰囲気だったのか分かんないんですけど」と試合の入りに言及。

メキシコ戦の会場となったオークランド・コロシアムは、昨年までMLBアスレチックスの本拠地として使われていた野球場。サッカーで使用する際は本塁付近にコーナーフラッグが立ち、一塁線沿いがゴールライン、三塁線沿いがタッチライン。バックスクリーンなどの関係で視覚的に左右非対称になっただけに「スタジアム自体サッカーっていう感じでもなくて、あんまり入りが良くなかったなっていうのは個人的にありました」と明かした。

スコアレスドローという結果については「僕らの方が多分強いと思う。そうなると、勝っておきたかったなとは思う」とした上で「上を目指していく中で、相手に負けてるわけじゃないっていうのは、順当な結果なのかなと思います」とも語っていた。