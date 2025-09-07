¹À¥¤¹¤º¡¢ÃÇ¤ê¤¤ì¤º¡ÖÂç¹æµã¡×¤«¤é¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍî¤Á¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/07¡Û½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬6Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¤¹¤º¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ßÎ×
2012Ç¯¤Ë14ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹À¥¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö»Ð¡Ê¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ë¤¬¡ØSeventeen¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ç¯¤Ë1²ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¹À¥¤Ï¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ã¤ÆÅìµþ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃÇ¤ë¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÃÇ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÅÅÏÃÀÚ¤Ã¤¿½Ö´ÖÂç¹æµã¤·¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¡¼¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£CM¤âÍ¶¤ï¤ì¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¸À¤¦¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼õ¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î»£±Æ¤¬¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Î¿·¿ÍÀï¤Î»î¹ç¤È¥ÉÈï¤ê¤·¤Æ¡£¿·¿ÍÀï¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¿Í¡¢·ù¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¿È¯¿´¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊÅìµþ¤Î¿Í¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹À¥¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡ËËÜ¿ô¤â¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢Íî¤Á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ö²ù¤·¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤ÇÂ¿Ê¬¡Ø¸«¤Æ¤í¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿§¤ó¤Ê±Ç²è´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ºîÉÊ´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
