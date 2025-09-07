広瀬すず、スナック常連客と自身の出演映画鑑賞へ「おっちゃん達と」
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の広瀬すずが6日、TBS系「人生最高レストラン」（毎週土曜よる11時30分〜）に出演。休日の過ごし方について語った。
休日の過ごし方について聞かれた広瀬は「運動をずっとやってる」と継続的にキックボクシングをやっていると告白。以前、女優の川口春奈を「ボコボコにしたこともある」と話しており「同じジムだったんですよ。たまたま。それきっかけで仲良くなって。『戦おうよ』って話に」と、川口とは“ボクシング友達”だと明かした。
「やられる前にやらないと、負けちゃうので」「スピード勝負です」と、どこまで相手と距離を縮めるか実演する場面も。MCのお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次から「マイク・タイソンと一緒のパターン」と言われ、笑いが止まらない様子だった。
さらに、お酒を飲むのが「好き」という広瀬。飲みに行くのは「20歳の時に、そのキック（ボクシング）のトレーナーから教えてもらったスナックみたいな所があって、そこのスナックに通ってる性別・年齢・職業バラバラ」な人達となのだという。「誰かの誕生日は必ずお祝いする」くらい仲が良いという。
休日にも会うほど親しそうで「私が何のテレビに出てて作品やっててってほとんど知らない人が多くて。それも楽」と、自分の仕事に詳しくない相手であることが安らげると説明し「『（広瀬が）出てるやつ一緒に観に行こうよ』って言って映画館へ」と一緒に映画を観に行くこともあるとも話し、加藤から「それはおっちゃん達じゃないよね？」と聞かれると「おっちゃん達と」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
