ライン使いはお手入れが楽！ 今秋は名品スキンケアラインのリニューアルが目白押し

長年の愛用者が多いスキンケアラインが、リニューアルラッシュ。高温多湿な夏から低温低湿な秋冬になる前に、コスメも衣替え。各ラインの特徴を理解して、自分に必要なものをチョイスしよう。2025年秋冬ananモテコスメ大賞スキンケア部門から、“名品ラインリニューアル”をご紹介。

シンプルステップでもビッグな効果を期待できる

コスメコンシェルジュの小西さやかさんによると、紫外線が少しずつ弱まり、空気の乾燥がまだ深刻ではない秋口は、スキンケアコスメの入れ替えにおすすめなタイミング。

「ちょうどよいことに、今年の秋はスキンケアラインのリニューアルが目白押し。重ね使いを前提に作られたラインものは、トータルで使うとスター成分の濃度が高くなって効果実感を得やすくなったり、テクスチャーが心地よくなるなどの工夫がされています。これを機に、たるみ対策や保湿など、自分が必要としているケアに特化したラインを取り入れてみては」

スキンケアのライン使いについてさらなるメリットを教えてくれたのは、内科・皮膚科医の友利新先生。

「ラインものは洗顔、化粧水、乳液など最低限のアイテムで大きな効果を発揮するよう設計されていることが多いので、お手入れが楽。美容液やシートマスクなどアレコレ組み合わせるのは大変、という人にぴったりです」

1、繰り返す揺らぎを根本からストップ 賞

【ETVOS】モイスチャライジングローション、モイスチャライジングセラム

ヒト型セラミドがバリア機能を立て直す。

肌に元々存在するセラミドと同じ構造を持つヒト型セラミド5種を、ライン全品に新配合＆増量。水分を失った角層の隙間を潤いで埋めて、刺激に負けない肌へと導く。「肌の水分量が足りないと感じたとき、たっぷり保湿できる頼もしいライン。私は敏感肌ですが、コンディションが落ちた肌でも安心して使えるところがイイですね」（モデル・花山瑞貴さん）。ローション 150ml \3,630 セラム 50ml \4,620（ETVOS TEL. 0120-0477-80）

2、ツヤ玉の位置がさらにリフトアップ 賞

【エリクシール】リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba、同 エマルジョン しっとりタイプ ba

コラーゲンに着目して独自成分を開発。

年齢とともに緩んできた肌に、潤いから生まれるハリ感をプラス。肌荒れを防ぐ有効成分や、保湿によるツヤ感アップ成分も配合。「季節を問わず乾燥する私の肌には、とろみのあるしっとりタイプがぴったりでした。もっちり整ったあと肌に、やっぱりライン使いっていいんだな、と新発見」（シンガーソングライター・藤原さくらさん）。［医薬部外品］ローション 170ml \3,410 エマルジョン 130ml \3,960（エリクシール TEL. 0120-770-933）

3、水分・油分のバランスを心地よく整えるで 賞

【d プログラム】バランス＆アクネケア ローション EX、同 エマルジョン EX

肌質を根本からケアする新処方を採用。

50年以上にわたる敏感肌研究の集大成。美肌菌に着目した従来成分のほか、角層バリアを整える保湿保護成分キシリトールを新配合。「化粧水はツルッと肌にのびて、スッと浸透。一年通してストレスフリーで使えそう。乳液は、水分量がすごい。トロトロしつつ、みずみずしいテクスチャーです」（モデル、俳優・中島侑香さん）。［医薬部外品］ローション 125ml \3,300 エマルジョン 100ml \3,630 共に10/21発売（資生堂 TEL. 0120-81-4710）

4、ぷるぷる肌をロングキープ 賞

【ミノン アミノモイスト】モイストチャージローションII もっとしっとりタイプ、同 クリーム

水分を抱えて逃がさない健やかな肌に。

角層に隙間ができて水分が逃げやすい敏感肌の、貯水力を高める新たな処方に進化。潤って透明感のある肌を目指す。「化粧水はとろ〜りテクスチャーがスッと肌になじんで、ベタつきゼロ。なのにしっとり感はしっかりキープ。コクのあるクリームでフタをすれば、朝までぷるんと保湿できます」（タレント・餅田コシヒカリさん）。ローション 150ml \2,200 クリーム 40g \2,530＊共に編集部調べ（第一三共ヘルスケア TEL. 0120-337-336）

5、砂漠で過ごしてもしっとり美肌を保つ 賞

【est】ザ ローション EX Tタイプ、ザ エマルジョン EX Mタイプ

乾いてしぼんだ肌がふっくらツヤッと蘇る。

極限環境生物にヒントを得て誕生。開発チーム自ら、世界で最も乾いているというアタカマ砂漠で潤い感の持続体感実験を行ったほどの自信作。「とろみのあるテクスチャーだけど、素早く浸透して、あと肌はとっても軽やか。保湿力もバッチリです。乳液の丸みのあるボトルデザインが可愛くて、テンションが上がる！」（私立恵比寿中学・安本彩花さん）。ローション 140ml \6,930 エマルジョン 120g \7,370 共に10/10発売（花王 TEL. 0120-165-691）

ADVISER

小西さやか

コスメコンシェルジュ、日本化粧品検定協会代表理事。化粧品開発の仕事を経て、独立。科学的な視点からコスメの分析、評価をする成分オタク。『「私に本当に合う化粧品」の選び方事典』（主婦の友社）など著書多数。

友利 新

内科・皮膚科医。ニキビや脂性肌トラブルに悩んだ経験から、医療の道を志す。健康と美容にまつわる正しい知識や、医師の立場からおすすめする最旬コスメ情報などを発信する公式YouTubeチャンネルが大人気。