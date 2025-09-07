◆バレーボール男子 強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。

第１セットは小野寺太志、宮浦健人、石川祐希、高橋藍、永露元稀、佐藤駿一郎が先発。宮浦がライトから強烈なスパイクを決め、日本が先制した。その後は交互に点数を重ねる展開が続いた。小川智大のジャンプトスなどで会場を沸かせたが、５―５から４連続失点。タイムアウト直後に石川がレフトから一本を決めると、続けてサービスエースを奪った。

８―１２からは高さのある相手のブロックを小川が体を張ってレシーブ。そのボールに宮浦が反応し、最後は石川が相手コートにたたき込んだ。この１点で流れに乗ると、藍がスパイクを決め、宮浦が大きく右に曲がる「バナナサーブ」でエースを決め、会場は大熱狂。だが、再び相手の強烈なスパイク、高さのあるブロックに翻弄（ほんろう）された。１４―１９と引き離され、２度目のタイムアウトを要求。小野寺がブロックポイントを奪い１６―１９と差を詰めた。終盤には甲斐優斗、西山大翔を投入したが、２１―２５と第１セットを落とした。