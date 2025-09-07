夫がネット上で浮気？寂しいから浮気をしたと責められた妻だけど…【ママリ】

夫は寂しかったから浮気をしたと言うけれど…

お盆前に夫の浮気（一方的な片思い？）が発覚しました。

ネット配信をしていて女の子を好きになってました。

好きになったのは4月

6月に彼氏ができたとを言われ恋心一旦冷めて彼氏の事で相談を受けていたみたいです。

6月末に彼氏と破局

ここまでゲームしながら通話、メッセージできるアプリでやり取りしてました。

7月にLINE交換して1週間ちょっと毎日連絡取ってました。

幸い会える距離でもなく相手の子は既婚者とコソコソ連絡したくないとLINEを最後は断ってました。（女の子の元カレが既婚者とコソコソ連絡取っていて嫌な思いしたからだとか）

夫は急に距離があいたように感じて寂しくなり毎日長いメッセージを送りつけだす。（必死さが凄いメッセージを女の子から見せてもらいました。）



ギリギリまで秘密を隠して嘘だらけでした。

配信するのも内緒でしていました。 出典：

qa.mamari.jp

子どもが生まれると夫婦関係が変わってしまうこともありますよね。お互いにしっかりと話す機会もなければ、それぞれの気持ちを確認し合うこともできず、すれ違う時期はありそうです。この記事では、夫がネットで知り合った女性に片思いをして気持ちを伝えていたことが発覚し、夫婦関係を見直し中という投稿を紹介します。第1子出産後、夫とは性的な関係がなくても穏やかに過ごせればいいと思っていた投稿者さんは、夫の浮気が発覚し、いろいろと考えを巡らせたようです。

ゲームを介して知り合った女性に一方的に思いを募らせていた投稿者さんの夫。相手が冷静な人で、既婚者とは連絡を取りたくないと言ってくれる人で良かったですが、投稿者さんにとっては悲しいできごとだったでしょう。

両家に一連の流れを説明しました。



母からは「子どもも、あなた（私）も相手しないから寂しくなってそっちに行くよ。2人目を作って面倒みさせた方がいい。忙しくさせた方がいい。あなたが40なら言わないけどまだ産める年だから。」（実際、夫も2人目が欲しいとずっと言っていてそれに寝室は1人で二階にいる時間が長くて寂しかったと話をしていた。）



正直10年レスで私は全く性欲なく夫にこの際だから聞いたら毎日でもいけると言われてびっくりした位でした。

それから私も悪い部分もあるなと思い相手をするようになりましたが、毎日触られるのが苦痛で遅くまで起きてないといけないし面倒に思ってしまいます。

それがあってオナホを買い使い出しました。

自分の寝る前の時間が少なくなり嫌だなって感じてます。



母が他にも言ってた事があって夫に言ったらそのまま合っていると言っていました。



何が正解かとかはないかと思いますが、2人目の事後々後悔してしまうのかふわふわした感じでよく分からないです。

別に夫に対して好きでいて欲しいや好きって感情もありません。ただ平穏に過ごしたいだけです。

好きになるのは自由ですが、相手に言葉で伝えたり口に出すのはNGと考えてます🫠



文章分かりにくくてすみません💦

こんな状態で2人目なんて考えられますか？

色々な角度の考えを聞きたくて良かったらお願いします！ 出典：

qa.mamari.jp

起こったできごとは両家の親にも報告したという投稿者さん。しかし実母からは「夫に寂しい思いをさせ過ぎていたのではないか」と逆に投稿者さんが叱責される結果に…。



長くセックスレスだったため、全く心当たりがないわけでもない、と思った投稿者さんは夫と話し合い、2人目についても真剣に考えるようになったそうです。ただ、本音では夫との関係も子どものことも心から納得はしていないようで…。

2人目についてはじっくり考えた方が…などさまざまな声

夫の浮気や隠しごとに加えて、これから2人目の子どもをどうするかという複数の悩みが絡み合うこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

わたしの旦那もネット配信をする人です。

結婚前にXで女の子と繋がってLINEしたり、会う約束をしていました。会うのは未遂で終わりましたが、、

正直、いまでも裏で何してるか信用していません。



子供を産んでからは、マリモさんと同じ状況です💦寝室は別だし、触られたくないし、性欲もありません。

2人目は考えていないので性行為をする必要もないなと私は考えてしまいますが、男性は違いますよね💦

でもやっぱり、浮気まがいなことしてる人と2人目は余計に考えられないですね、、😖 出典：

qa.mamari.jp

寂しくなって他所に行く人などパートナーとしていらないです😅

今は浮気の言い訳として旦那さんもお母様のお話に乗っかって言い訳しているだけではないでしょうか？

もし、そうでなくても不誠実である事に変わりはありません。

では、２人目が落ち着いたら浮気防止の為に３人目を作るのでしょうか？

そんな理由で産まれた子は可哀想だと思ってしまいます。父親の浮気の抑止力って…



各夫婦によって賞味期限てある気がしていて、体の関係で鮮度を保つ夫婦もいれば、心のつながりで鮮度を保つ夫婦もいて、賞味期限は人それぞれですが、質問者さんの場合はお互いにもう過ぎてしまったのではないかなと思いますがどうでしょう？



とりあえず2人目は絶対に無しだと私は思います。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦関係のみについてであれば、2人で話し合って結論を出せれば良いですよね。しかし今回のお悩みは「2人目の子ども」という、夫婦だけではない「もう1人」の人生にかかわってくる問題なので、悩みが大きくなるのも分かります。



夫婦どちらか一方の希望や、誰かの寂しさを紛らわせるためだけに「これから生まれるかもしれない人の人生」を巻き込むことが良いのかどうかは、本当にしっかり話し合ってほしいところです。まずは子どもを巻き込むことなく、夫と妻の双方が自分の気持ちを整えられるよう自律するのが大切なのではないでしょうか。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）