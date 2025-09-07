¡ÖÇ¯¡¹¿§¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤âåºÎï¡×à¿À¥¹¥¤¥ó¥°á°ðÂ¼°¡Èþà·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡à¿À¥¹¥¤¥ó¥°á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ(29)¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼·ÇºÜ¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎÊÒÈ©¤òÃ¦¤¤¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍÅ±ð¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¤ï¤¡¡Á¡×¡ÖÇ¯¡¹¿§¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡×¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ÁÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤âåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï2015Ç¯¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¡ÖG's Baseball Party¡×¤Ç¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æà¿À¥¹¥¤¥ó¥°á¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£16Ç¯3·î¤«¤é¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE)¤ÎÍËÆüMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¥´¥ë¥Õ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£