¡¡Á°Ì¾¤ÎÎÓ²È¤³¤ÖÊ¿»þÂå¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¡Ö¤³¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢Íî¸ì²È¤Î9ÂåÌÜÎÓ²ÈÀµÂ¢(62)¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÖÁÈÂç·à¾ì¸ø±é¡Ø°Ëâ¾ë¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¿·¿Í¸ø±é¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¤Î´Ñ·à¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¿·¿Í¸ø±é¤Î²¿¤¬¹¥¤¤«¤Ã¤Æ... ¼ç±é¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤´°§»¢¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÀµÂ¢Î®¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Î´Ñ·à¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¤¬ ¤ä¤Ï¤ê²ÖÁÈ¤Î¿·¿Í¸ø±é¤Ç¤¹¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª²Ö¤Ç¤·¤ç¡Á‼︎¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡×¤ÎÇòÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÌÏÍÍ¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¡ÖÌ¼¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥Ñ¤Î¤ªÍÎÉþ¡¢¤ªÊÛÅöÈ¢Êñ¤à¥Ï¥ó¥«¥Á¤ß¤¿¤¤¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤¹¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤ÊÉã¤Ç¤·¤¿¡×¤È²È¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀãÁÈ¸æ±àºÂ¸ø±é¡ØAn American in Paris¡Ù¤ò´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£²ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¹¤¬¡£ÀãÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡Ö¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë²Ä°¦¤¤²ÖÊÁ¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¹ ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¾Ð¡×¡Ö¿·¿Í¸ø±é¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡Ä»Õ¾¢¤ÎÓÏ¹¥¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¥Ä¤¬¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£