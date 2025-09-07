àÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷á¤¬19ºÐ¤Ë¡ÄàÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñá¤Ë¾×·â¡Öº£¤ÎÊý¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¶Ã¤¡×¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¤â¤³¤Î´é¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡Ö´°À®¤·¤¿´é¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡9ºÐ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢19ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤¤µ¤Ê¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¿§¤ÎÇØ·Ê¤ÎÁ°¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë²èÁü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ô¥á¥Î¥ô¥¡¡£
¡¡¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¶âÈ±¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤Ä¤²¡¢¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤ï¤º¤«9ºÐ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö´°À®¤·¤¿´é¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤¬ºÇ¤âÅ¬¤·¤¿É½¸½¡×¡Öº£¤Î»Ñ¤ÎÊý¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¶Ã¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!¡×¡Ö¥¤¥äÎÉ¤¤¥â¥Î¸«¤»¤ÆÌã¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¤â¤³¤Î´é¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ô¥á¥Î¥ô¥¡¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£14Ç¯¤Ë¡ÖDaily Mirror¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³¤³°»¨»ï¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢15Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼241Ëü°Ê¾å¤ò»ý¤Á¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£