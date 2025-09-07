＜ガイド付き・動物占い＞プライドは王様級!? 褒めて伸ばす「ライオン犬」の特徴とは？【わんわんキャラナビ】

【ライオン犬】

3分類：SUN

分類：宇宙犬

百獣の王の風格をもっていて、プライドの高さはNo.1。

褒めて伸びるタイプのワンちゃん

ライオン犬の特徴10

●よく吠える

●機嫌が悪いと人を噛む

●褒めちぎって育てる

●犬なのに世間体を気にする

●人間を見下す傾向がある

●百獣の王のプライドをもっている

●飼い主の前では、めちゃくちゃ甘えん坊

●自分中心に世の中が回っていると思っている

●名前は王妃のような気品のあるものをつけて

●散歩はファッションショー

ライオン犬はこんな性格

さすが動物界の王様だけあって、プライドがとても高いです。ですから、人前で叱ってはいけません。プライドが傷ついて耐えられないのです。自尊心も高いので、そこを上手にくすぐってしつけをするのがポイントです。何につけても一流好みなので、ブランドの首輪やリードが大好きです。

周囲から注目されると嬉しいので、散歩も人通りの多いメインストリートがお約束。大自然とかには興味がありません。

飼い主の家族の中でも、誰にでも素直に従うことはありません。自分が「ご主人様」と認識した人の言うことだけを聞きます。

今日からは、ライオン犬を王様として接してあげてください。人犬関係が極めて良くなります。

このワンちゃんと仲良くする方法

家の中と外で性格が変わる面白い特徴を持っています。外出中はクールな優等生で、家に帰ってきた途端、無邪気な甘えん坊に早変わり。ギャップがたまりませんね。ありのままに育ててしまうと、我儘になってしまう可能性もあり、子犬の頃の教育はとても大切です。褒めて、褒めて、褒め抜いて育てたライオン犬は、あなたのことを大好きになってくれるはず。お手入れもマメに行ない、エレガントな姿を保ち続けましょう。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

