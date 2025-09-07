◆国際親善試合 メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。内容面では手応えも得たが、ネットを揺らすことはできなかった。

＊ ＊ ＊

米国のオークランドで行われた一戦は４万５２７８人が駆けつけたが、スコアレスドローに終わった。

熱狂的で知られるメキシコサポーターは隣国の米国に多数駆けつけたが、試合終了直後にブーイングが発生。日本に主導権を握られてのドローに「ＮＯ」を突きつけた。

２６年北中米Ｗ杯開催国のメキシコは「ポット１」入りが確定しており、本大会で日本と対戦する可能性もある。監督は元日本代表指揮官のアギーレ氏。

試合は序盤から日本が猛プレスで主導権を握り、メキシコゴールを脅かしたが、０―０でハーフタイムへ。後半はメキシコ側が修正を施したことに加え、日本が２４分に鎌田大地と久保建英を下げたこともあってリズムを失い、一進一退の攻防に。メキシコは後半アディショナルタイムに退場者を出したことで、最後は逃げ切る形でドローに持ち込んだ。