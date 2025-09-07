全日本プロレスは7日、プロレスラーの長尾一大心（ながお・たいしん）さんが同日に入院先の病院で死去したと発表した。21歳だった。長尾さんは5月31日に巡業バスと接触。腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けていた。死因については、警察で調査中で判明次第発表するという。

全日本プロレスの公式サイトで「弊社所属選手 長尾一大心は5月31日に巡業バスと接触し、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けて参りましたが、入院先の病院で本日9月7日に永眠(享年21歳)いたしました」と訃報が伝えられた。

「突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とし、「あわせて、長尾一大心選手へのこれまでの皆様のご支援、ご声援に感謝申し上げますと共に、謹んでご通知申し上げます。長尾一大心選手のご冥福を深くお祈り申し上げます」とし、今後については両親と相談し、報告するとしている。

長尾さんは2023年12月、東京・新木場1stRINGで行われた公開入門テストに合格し24年4月1日に入門。学生時代はアイスホッケー、柔道を経験。全日本プロレス旗揚げ記念日の10月22日東京・後楽園ホールでデビューした。得意技はドロップキック。

今年6月1日に出場を予定していた仙台大会を欠場、全日本は6月7日に公式サイトを更新し、5月31日に交通事故によるケガで当面欠場することを発表していた。