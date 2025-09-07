10人組男性グループ、THE JET BOY BANGERZが7日、初のアーティストブック「THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK」（宝島社）の発売記念イベントを都内で行った。

グループカットのほか、全45パターンで構成されたペアショット、各メンバーのソロプロデュースページなどさまざまなコンテンツを詰め込んだ。

メンバーのユウヒは「解放するという意味を込めた『アンロック』というタイトル通り、自分たちのすべてが詰まった一冊が完成した」。結成から3年。「3年前とはまるで違うビジュアルで、それぞれが顔で見れる成長が感じられる」と喜びを語った。

日頃からの筋トレで鍛えている10人。アオイは「筋トレは全員でするんですけど、みんなでこの期間は高め合ってトレーニングしたので、全員すごいいい体になっていると思います」と自信をみせた。

お気に入りのページは、メンバーのキャラクターの「丸わかり分布図」という。タキは「見た瞬間笑いました」とし「これを見ていただいたら、メンバー1人1人の性格が一目で分かる。TJBBの辞書。図なので、すごいおもしろいです」と語った。

出来栄えの点数について、リーダーのショウは「99点」と回答。「あと1点は、これからどんどん進化もしていきたいので、希望を込めて99点」と語っていた。