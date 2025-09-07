¡Ö¥á¥¥·¥³Àï¤ÏÂç¼ºÇÔ¡×!? ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤â¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¡É°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡¿¥³¥é¥à¡Û
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î£¶Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÈÀï¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î±óÆ£¹Ò¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ëÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë°¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥á¥¥·¥³¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎÂÐÀï¡¢2020Ç¯11·î¤Ë£°¡Ý£²¤È´°ÇÔ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÀ¤é¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¡ÈÂç¼ºÇÔ¡É¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£·è¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤ºÉé¤±¤ËÅù¤·¤¤¥É¥í¡¼¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö¼Â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥ß¥É¥ë¡¢53Ê¬¤ÎÆîÌî¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡ÊÏÈ³°¡Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈÆâ¤ËÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤¬¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿°õ¾Ý¡É¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£¹·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÁ°È¾¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¥á¥¥·¥³¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Î¸«²ò¤Ï½½Ê¬¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤é¶¯¹ë¤Ë¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿³Ð¸ç¤ò¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼ý³Ï¤À¡£´Î¿´¤Î·ë²Ì¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢º£²ó¥á¥¥·¥³¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¨¡¨¡¡£¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÅö¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥¥·¥³Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª £µÁª¼ê¤ËµÚÂèÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿£¹ÈÖ
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
