「決め切らないと意味がない」三笘薫が語る次戦アメリカ戦に向けた修正点「もっともっと人数をかけていく」
「決め切れれば、もっと楽な展開になるところでしたけど、最後のところ、なかなか決定力もなくて、後半はボールを持たれる展開も長くて、チャンスも少なかったので、もっとチャンスを増やしたかった印象です」
日本代表は国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、０−０で引き分け。３−４−２−１の左ウイングバックで先発した三笘薫は、試合後のフラッシュインタビューで悔しさを滲ませた。
攻守の両局面でタフに戦った背番号７は、「守備で前から行くところは、ある程度、ボールを奪えて、そこから攻撃で終わることもできていたので、良かったところはあります」と振り返る一方、「最後、決め切らないと意味がないので。そこは次の修正かなと思います」と語る。
現地９日にはアメリカ代表と対戦する。「最後のシュートを打ち切るところだったり、クロスボールも少なかったですし、もっともっと人数をかけていくところは修正したい」と、三笘は次戦に向けて力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
