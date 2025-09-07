仏RFIの中国語版サイトは6日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）について、「フランスでの2024年の売上高が前年の6倍近くになった」とする記事を掲載した。

記事によると、BYDのフランス法人の24年の売上高は1億6700万ユーロ（約288億9100万円）で、23年の2900万ユーロの約5．7倍になった。

BYDはフランスで23年に販売を開始し、売上は増加しているものの、黒字化はまだ達成していない。24年には15万ユーロ（約2595万円）超の損失を計上した。販売台数は24年の5415台から25年上半期だけで5908台に達した。

BYDは、販売地域と製品ラインナップを拡大することで、ブランドの成長を継続していきたいとしている。現在68ある販売拠点を年末までに100に到達させる計画だ。

フランスの自動車業界団体PFAによると、フランスでの24年の販売台数は、ステランティスが45万2900台、ルノーが42万5116台で、中国ブランドは依然として少数派だ。EVの競合企業では、テスラが4万709台、英国のブランドで現在は上海汽車（SAIC）傘下のMGが2万5782台を販売した。（翻訳・編集/柳川）