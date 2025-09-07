お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（４８）が７日、東京・渋谷の「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９」イベントスペースで、ＤＭＭＴＶ「大脱出３」配信記念イベントに出席。渋谷の街が騒然となった。

同局最大のヒットバラエティーで「残暑からの『大脱出』だしんよ〜」と銘打ったイベント。クロちゃんがステージに現れ、通行人がどよめいた。猛暑の中「渋谷１０９の前にクロちゃんが来ました！。見てくれてる皆さんにハート」と両手でハートマークを作り、あいさつ。会場の笑いに「失笑ですよほんとに」と自虐的に振り返った。

イベントではシーズン３を迎えた番組ＰＲ企画を命じられた。渋谷がギャルの聖地ということで「何やるんですか？、ギャグとハグ会ですか？」とＭＣに問うと「渋谷の街を５時間練り歩いて番組をＰＲするんです」と伝えられ「嫌だよ、めっちゃしんどいじゃん。熱中症になってどうするんの。絶対、嫌」と拒否。どうにかはねつけたクロちゃんに代わり、クロちゃんのかつらとヒゲをつけた「クローンちゃん」が街をＰＲすることが決まり、安ど。その後、任命式が行われた。