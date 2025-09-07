「国際親善試合、日本代表０−０メキシコ代表」（６日、オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は同１３位で２６年北中米Ｗ杯の開催国の１つであるメキシコと善戦するも、ゴールが遠くスコアレスドローに終わった。試合終盤には主審による不可解な判定に、Ｕ−ＮＥＸＴの解説を務めていた元日本代表戸田和幸氏（４７）から苦言が止まらない一幕があった。

問題のプレーは後半４５分頃に起きた。ゴール前に完全に抜け出したＦＷ上田綺世がメキシコのＤＦモンテスに後ろから右足を蹴られて倒される。明らかな決定機阻止で、レッドカードかと思われたが主審はイエローカードを提示。主将のＭＦ遠藤が抗議し、その後ＶＡＲが介入。レッドーカードに判定が変わったが、これに戸田氏は「ＶＡＲみないと分からないんですかね？こんなこと言ったら怒られちゃうんですけど。あんまり普段言わないんですけど」と本音を口にした。

止まらず「代表戦なので言いますけど、逆にレッド出して『レッドかな？』でＶＡＲ入るんなら分かります。今のプレーで先にイエローって…。僕がピッチにいたら本当ふざけんなって、めちゃくちゃ詰め寄ってると思いますよ。こんなのありえねえだろって。なんでこれがイエローなんですか」とヒートアップ。あまりの勢いに、ともに解説を務めた中澤佑二氏も爆笑していた。

さらに主審が指定したＦＫの位置がファールの位置から約５メートルも後ろに。戸田氏は「全然違います。ＶＡＲ見ているんだからもっと前にしないと。本当ふざけんな！ですよ。何やってるんだって話ですよ」と熱弁。これには森保監督も猛抗議したが位置は変わらず。「今（森保監督も）同じ事言ってますよ。ここじゃない、場所違うと。そりゃ怒りますよね」と話した。中澤氏も「遠いですもん、直接狙える距離だったから」と同意。結局得点には至らず、そのまま試合終了の笛が鳴り、かつて日本代表を率いたハビエル・アギーレ監督とは痛み分けに終わった。