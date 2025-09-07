川栄李奈“娘”との仲良しショット「可愛くて素敵」「美女ばかり！」
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（10月10日スタート 毎週金曜 後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘”との仲良しショットが公開された川栄李奈
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）の家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
公式SNSは、きのう6日放送のバラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）の出演告知として、劇中で親子を演じる川栄と池村、そして“ニセママ”を演じる波瑠の3ショットを投稿。ファンからは「お三方とも可愛くて素敵でした！ドラマ楽しみにしてます！」「フェイクマミー楽しみです」「美女ばかり！ドラマが楽しみだな〜」などの声が寄せられている。
