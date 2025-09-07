¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌö¿Ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äÉñÂæ¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¡Ö±ï¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÉñÂæ¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤Î"¤Í¤Í¤Þ¤ë"¤³¤È»ÖÅÄ²»¡¹¤¬9·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¡¦39¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈ´·²¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢É½¸½ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼²½¤µ¤»¤¿ºÇ¿·¥â¡¼¥É¤òÈäÏª¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛÆ©ÌÀ´¶È´·²¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿
¡½¡½½µ¥×¥ì¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤»ä¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤ì¤³¤½Á°²ó¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ê¥À¡¼¡ú¡Ù¤Î´ë²è¤Ç¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë±¿Æ°¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤À¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸«»ö¤ËÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£
¡½¡½¤¢¤é¤é......¡£
»ÖÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äø¤è¤¤±¿Æ°¤ÇÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÀèÆü¤ÏÎòÂå¤Î½÷ÀÈÇ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±éµ»¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡¤Á¤ç¤¦¤É»ä¼«¿È¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é·ë²Ì¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ë¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤¬1°Ì¥¿¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½Ð±é¤Ï2Ç¯Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ïº£¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¡©
»ÖÅÄ¡¡»Å»ö¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î»Å»ö¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡±éµ»¤Î¤¦¤Þ¤¤¤Ø¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â·ÝÎò¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê......¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ø¤«¤²¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤â11·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤â¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤é¤µ¡×¤Ï¸¶ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹¤¬180Ñ¶á¤¯¤¢¤ëÀßÄê¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¤Ê¤éÇØ¤â¹â¤¤¤·¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¡¡
¡½¡½¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÉñÂæ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤·¤«¤â¡¢¡Ø¤«¤²¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!¡Ù¤Ç¤Ï²Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤Ñ¤ì!¡¡KANAGAWAÂç¹Ô¿Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò»ä¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¡ª
»ÖÅÄ¡¡¡Ø¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Î±ï¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢Ëå¡Ê»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ë¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï»ÐËå¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£»ÖÅÄ²»¡¹¡ÊNene SHIDA¡Ë
1998Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹167Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áAB·¿
¡»¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ëºù°æº»ÍåÌò¤Ç½Ð±é¡£3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø²»¿§¡Ávivace¡Á¡ÙÂæÏÑÎ¹¹ÔÊÔ¡¢¡Ø²»¿§¡Ácantabile¡Á¡ÙÄ¹ºê¡¦¸ÞÅçÎóÅçÊÔ¡Ê¶¦¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£JA¥¿¥¦¥ó¡Ö¤ªÆù¤ÎÂðÇÛ Æù»Ô¾ì¡×Á´ÎÏÀëÅÁÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ø¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏ³Ø´ðÁÃ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË10¡§40¡Á¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£ËÜ³Ê¼«Å¾¼Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ê¥À¡¼¡ú²÷´À!¥µ¥¤¥¯¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡ÊNHK BS¡¢³Ö·îºÇ½ªÅÚÍË24¡§00 ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ø¤«¤²¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!Âè3¾Ï The Final¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@nenemaru0715¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@shida_nene0715¡Û
»ÖÅÄ²»¡¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÀè¤Ë¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿²ÏÀ¾ ÎË