¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿È¬ÌÚÈþ¼ù
9·î7ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËå¡¦ËüÄÅÈþÏ²¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡Ê¤ä¤®¡¦¤ß¤¡Ë¤¬¡¢9·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38¡¦39¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¼¡À¤Âå¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÈþ¼ù¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËå¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¹õ¿§¤Î¥É¥ì¥¹É÷¤Î°áÁõ¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¾®°Ëâ¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõ¡¢»£¤ë³ÑÅÙ¤È¤«¤âºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤éàËå¤Ã¤Ý¤¤á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡¼Â¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤äÄï¤¬¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¼ø¶È¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÁ´Á³ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¡¡º£¤³¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤ª¼Çµï¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¾µ¡¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÆ»¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºòÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼Çµï¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Ã¤ÆÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤È°ËÅìÁó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¤ª¤Õ¤¿¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
È¬ÌÚ¡¡¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¹ç³Ê¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µã¤¼ð¤é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹çÈÝ¤Çµã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¤³¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½È¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëËüÄÅÈþÏ²¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ·Á³¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷¤Î¥³¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î²¿¤²¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê´Ø·¸À¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ......¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²áµîºî¤ò¸«¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¼ê¤Ë¡ÖÊÑ¿È¤·¤ÆÀï¤Ã¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯åÌÌ©¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Çº´Æ£ ·ò¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©
È¬ÌÚ¡¡¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀî¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸À¤Çµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ìò¤äÌÜÉ¸¤Ï¡©
È¬ÌÚ¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¹¥ß¥Û¥·¥Ê¡ÊGiGGLE¡Ë¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿KID BLUE¡¡tyn.TGOR
¡üÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡Ê¤ä¤®¡¦¤ß¤¡Ë¡¡
2006Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡ÆÃµ»¡á¤±¤ó¶Ì¡¡
¡»2017¡Á21Ç¯¤µ¤¯¤é³Ø±¡¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£9·î7Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢Ëè½µÆüÍË9¡§00¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎËå¡¦ËüÄÅÈþÏ²¤ò±é¤¸¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@miki_yagi_staff¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@miki_yagi.official¡Û¡¡
È¬ÌÚÈþ¼ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø²Æ¤Î´ó¤êÆ»¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²¬ËÜÉð»Ö¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀîºêÎ¶Ìé¡¡»£±Æ¡¿²¬ËÜÉð»Ö