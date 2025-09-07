「カッチリし過ぎは苦手」→【しまむらのボトムス】でいいの見つけた！

きれいめは好きだけど、カッチリし過ぎるのはちょっと……。そんな気分に寄り添ってくれるのが【しまむら】の「今っぽボトムス」。しまラーさんがおしゃれに着こなすアイテムをチェックしてみると、スポーティなサイドライン入りからレイヤードに使いやすいデザインまで揃っているようです。毎日のコーデを気負わずアップデートできる、今チェックしたいボトムスをピックアップしました。

2色買いもあり！？ スポーティに映える「ライン入りスカート」

【しまむら】「TT*PENナロースカート」\1,089（税込）

@uuut3671さんが「開店アタックしてボルドーと2色買いした」というライン入りスカート。すとんと落ちるIラインにサイドのラインが映え、スポーティなのに大人っぽい印象にです。後ろにはスリットが入っていて足さばきもよく、デイリーに取り入れやすいのも魅力。Tシャツでラフに、シャツで都会的にと幅広い着こなしを楽しめます。

待望の再販！ 大人カジュアルに効く「カーゴナロースカート」

【しまむら】「OMIワークナロースカート」\1,969（税込）

@omi08wearさん曰く「人気だったものが再販」されたというスカートも要チェック。カーゴディテールとドロスト仕様で、スポーティさとこなれ感を両立できるのが魅力です。すとんと落ちるIラインにサイドのポケットが効いて、カジュアルながらも大人っぽい印象に。ロゴTで今っぽく着くずしたり、軽い羽織りを合わせてスマートにまとめたりと、晩夏から秋まで表情を変えて楽しめる一枚です。

レイヤードで楽しむ！ 大人の「レーススカート」

【しまむら】「OMIレースレイヤードスカート SK」\1,089（税込）

こちらも再販されたレーススカート。カジュアルアイテムとのレイヤードで今っぽく着こなせる優秀アイテムです。繊細なレースの透け感が軽やかさを演出し、Tシャツやパンツを重ねれば甘さを程よく中和できます。休日のお出かけにもぴったりで、合わせるアイテム次第で雰囲気を変えられるのも魅力です。

【しまむら】「ポンチスソスリムラインP」\1,639（税込）

「細身のシルエットだけど程よくゆとりある」と@marino12131さんお気に入りのラインパンツ。縦に入ったサイドラインのおかげで、すっきりと見えつつ脚長効果も期待できます。ビッグTとのゆる × ピタの組み合わせも可愛く、デイリーに活躍する一本です。引き続きスポーティなライン入りデザインはトレンドなので、ぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@uuut3671様、@omi08wear様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K