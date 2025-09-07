リーグHが開幕

ハンドボール・リーグHの2年目のシーズンが6日、各地で開幕した。昨季3位のジークスター東京はアウェーで同準優勝のブレイヴキングス刈谷と対戦。競り合いながらもシュートミスなどで差を広げられ、27-33（13-16、14-17）で初戦を落とした。昨季プレーオフ準決勝で敗れた相手にリベンジならず。悲願のリーグ初制覇に向けて、厳しいスタートとなった。

序盤こそ先行したものの、前半の途中からズルズルと離された。11分過ぎまでに7-5とリードしながら、パリ五輪代表のLB吉野樹（31）や新加入のポルトガル代表LBアンドレ・ゴメス（27）に次々とゴールを割られ5連続失点で7-10。その後は一度も追いつくことができなかった。

チャンスはあったが、決めきれなかった。佐藤智仁監督（40）は「ここまでの準備も、試合の入り方も、ネガティブな様子はなかった」と言いながらも「ノーマークは作れているけれどシュートをミスしたり、パスが悪かったり、そこが改善できていない」と振り返った。

昨季優勝を果たせなかったのは、ここ一番での勝負弱さが出たから。厳しい競り合いの中でミスが出て、1点に泣いたことも多かった。8月の親善試合でも勝利を目指しながらパリ・サンジェルマン（フランス）に1点差負け。リーグ開幕に向けて「取れるところでは確実に取る」と「1点の大切さ」をチーム内で共有してきたはずだった。

ところが、この日は「とれるところ」で逃し続けた。パリ五輪代表の岡本大亮（30）ら相手GKの好セーブに阻まれたことも大きかったが「しっかりシュートを打てず、手打ちになってしまっていた」と佐藤監督。「技術はあるのに、できないのはメンタルの問題かもしれない」と説明した。

台風の影響で現地入りが大幅に遅れるトラブルも

主将のPV玉川裕康（30）と副将のLB部井久アダム勇樹（26）の欠場も大きかった。200センチの玉川と196センチの部井久の不在は高さの面で影響大。何よりも精神的な支柱としてコートにいないのは痛かった。

戦力的には若手の台頭もあって「2人がいないから厳しいとはならない」と佐藤監督。ただ、流れが悪い時に「責任を背負いにいくという部分で頼っていた面はある」。ベンチ外の控え選手席からの声は届いていたが「コートリーダーがいないのは辛かった」と指揮官は続けた。

監督も選手も口にこそ出さなかったが、不運もあった。前日移動だったが、台風の影響で新幹線がストップ。3倍以上の6時間もかかり、現地入りが大幅に遅れた。予定されていたチーム練習はできず、軽く体を動かしただけ。今一つ乗り切れなかった理由に、心身の疲労があったのかもしれない。

黒星発進の試合で、RB蔦谷大雅（25）が一人奮闘。チームのシュートが次々と相手GKに止められる中、9本打って8点を決めた。佐藤監督は「攻守に頼りになる選手で、いい仕事をしてくれた」と評価したが、本人は「やってきたことができた時間もあったけれど、負けてしまったので」と複雑な表情。「勝って勢いにのろうと思ったけれど」と敗戦を悔やんだ。

もっとも、来年5月まで続くレギュラーシーズンは始まったばかり。「課題が出たのはよかった。切り替えるところは切り替えて、次の試合に臨みたい」と、佐藤監督はホーム開幕となる15日の富山ドリームス戦（アリーナ立川立飛）を見据えて話した。蔦谷も「次は必ず勝つ。もう1つも落とさない」と言い切った。悲願の優勝に向けて「詰めの甘さ」を払拭できるか。「東京から日本一」を目指すジークスターの戦いが始まった。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。