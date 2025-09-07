「アギーレさんがやはり非常に堅く、そして規律を持って、チームをオーガナイズ」

日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムで行われた国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0の引き分けに終わった。

メキシコ代表の指揮官は、かつて日本代表を率いたハビエル・アギーレ監督。森保一監督は、「アギーレさんのチーム作りは素晴らしい」と称賛した。

試合後の会見で、海外メディアの質問に回答。「大きな驚きはありませんでしたが、アギーレさんがやはり非常に堅く、そして規律を持って、チームをオーガナイズして、勝利の確率を上げる、素晴らしい戦いをするチームだと思いましたし、アギーレさんのチーム作りは素晴らしいと感じました」と語った。

また、0-0で迎えた後半ATには、相手DFが決定機阻止で一発退場。試合を通して善戦したが得点を奪えなかったことについて、森保監督は「試合全体的には勝てた内容であったかなと思いますが、局面局面での戦いでは選手個々がよく頑張ってくれて、勝利してもおかしくない内容だった」と悔しさを吐露した。

さらには「守備から攻撃、相手の強固な守備があり、シュートの本数を増やす、ネットを揺らせるように、さらに上げていかないと」と課題に言及。「悔しさもありますが、きょうまたこうやって世界トップ基準の試合をできてW杯に迎えることを感じられた部分では、非常に楽しみな部分が多かった試合かなと思います」とした。（FOOTBALL ZONE編集部）