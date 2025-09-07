¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¡96¿Í¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë°ÂÖ¡Ö¹¢³é¤¤¤¿¤é¥Ä¥Ð¤Î¤ó¤É¤¤¤Æ¡×½ÂÃ«5»þ´ÖÎý¤êÊâ¤¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎSHIBUYA109¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¡¢DMM¡¡TV¡ÖÂçÃ¦½Ð¡¡3¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡TBS¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Æ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó1¡¦2¤Ç¤ÏÃÏÌÌ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤éÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È²»¤ò¾å¤²¡Ö²¶¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¡£¥Þ¥¸¤ÇÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²á¹ó¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é6»þ¤Þ¤Ç¡¢96¿Í¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¬½ÂÃ«¤òÎý¤êÊâ¤¯PR¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤ÎÃËÀ¤ËÈ©¿§¤Î¥«¥Ä¥é¤ÈÉÕ¤±¥Ò¥²¤òÁõÃå¤·¡¢¼«¤é¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤òÀ¸À®¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©ËÜÅö¤Ë¡£¤¦¡¼¤ó¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿åÊ¬¤È¤«¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¢³é¤¤¤¿¤é¥Ä¥Ð¤Î¤ó¤É¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¥®¥ã¥é¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯¤À¤·¤ó¤è¡×¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¤Ë¸þ¤±¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡ª¥ï¥ï¥ï¥ï¥¡¡¼¡ª¹Ô¤¯¤·¤ó¤è¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎPR¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÌÌ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¹õ¥¦¡¼¥í¥óÃã¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¾ÀÜ¼êÅÁ¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£