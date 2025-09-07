◇インターリーグ ドジャース3―4オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発し、8回まで無安打無失点と完璧な投球を披露。9回2死からホリデーに痛恨のソロ本塁打を浴び、2015年の岩隈以来、日本投手3人目（4回目）となるノーヒットノーランの大記録を逃した。山本の後を受けたリリーフ陣が乱調で、9回2死走者なしから悪夢の逆転サヨナラ負け。山本の快投は勝利に結びつかず、チームの連敗は5に伸びた。

前カードのパイレーツ戦から、地区最下位チームに痛恨の5連敗。ドジャースは8月以降、勝率5割未満のチーム相手に4勝14敗、勝率.222と首位チームらしくない戦いが続く。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は、4試合ぶりに2桁安打をマークした打線について「ここしばらくでは一番良かったと思う。10本、11本ぐらいヒットが出て、内容は良かった。もちろん、まだ調子を探っている選手もいるけど、全体としてはいい形が多かった。状況に応じたいい攻撃もできたし、点も十分に取れていた」と前向きに捉えた。

ドジャースはロートベットが2つの犠打を記録。3回無死一、二塁から犠打を決めて二、三塁とし、これが大谷の遊ゴロの間の先制点につながった。5回は無死一、三塁からバントを試みたが、三塁寄りの投前へのゴロとなったため、三塁走者は還れずに二塁走者だけが進んだ。ここでも好機を拡大させて大谷に回したが、大谷は空振り三振に倒れた。

球団によると、ドジャースの野手が1試合で2つの犠打を決めたのは、2011年9月3日ブレーブス戦でのジェームズ・ロニー以来14年ぶりとなった。

ロバーツ監督は強力打線にスモールベースボールをミックスさせて追加点を狙ったが、得点した回はいずれも1点止まり。10安打を放ちながらも3点しか奪えず、痛恨の逆転サヨナラ負けの一因ともなった。