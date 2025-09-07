歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。

双子妊娠中の近況を報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「今朝初めて、膝を寝違えましたw」「お腹重すぎて、左むきから無意識に右にむこうとして ひざがキマッたぽいです」





中川翔子さんは「ついに34週に突入しました、お腹張りやすいから本当に安静にするしかないから家事も控えてもうひたすらおとなしくゲームします今日は 原神面白いから助かってる。」と、投稿。



続けて「まだお腹にいてくれたのむがんばれ双子、、！」「名前書く書もとどいたから名前マジで決めなきゃ、、！双子本当に難しい！」と、記しました。









そして「今朝初めて、膝を寝違えましたw」と、報告。



更に「たぶん、お腹重すぎて、左むきから無意識に右にむこうとして ひざがキマッたぽいです ひとりサブミッション こんな世界があるのをこの身体になるまで知らなかった」と、説明しました。







中川翔子さんは「おとうさんおかあさんから赤ちゃんグッズがいっぱいとどきました、桂子さんだけじゃないあたたかい家族が増えたの実感して嬉しいです ゴボチも嬉しい！大好物！」と、投稿。



続けて「今半の大将からも見たことないくらい巨大立派なぶどうをいっぱいいただきました！果物大好き本当に毎日旬の果物いただけて幸せ！みなさまの優しさが本当にありがたい 生まれたら双子といっしょにみんなにご挨拶したい！」と、綴りました。







そして「ラストスパートです 頑張ります！ 今月末まで耐えようね双子よ！」と、その思いを綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】