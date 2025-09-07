¡Ö¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡×9²óÆó»à¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤ò¤Õ¤¤¤Ë¤·¤¿¥É·³µß±ç¿Ø¤ËÈóÆñÊ®½Ð¡ÖËÜÅö¤Ë°Ì´¤À¡×
ÎÏÅê¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤ë»³ËÜ(C)Getty Images
¡¡²¿¤È¤·¤Æ¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾¡Íø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë3-4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÂ³¤±¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÇÔËÌ¡Ä¡Ä¡£Å¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏÁûÁ³¡ª¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ®Åê¤â¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢9²óÆó»à¤«¤é1ÈÖ¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢ÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢8²ó2/3¡Ê112µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢1¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î·ÑÅê¤¬¸í»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ÆóÎÝÂÇ¤È3»Í»àµå¤Ç²¡¤·½Ð¤·¡£¤µ¤é¤ËÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¡¢¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ê¥Ù¥é¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Î¡ÈÅê²õ¡É¡£¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì»à¤È¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¤Ï¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÆüÌë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¿Ø¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨ºÇ°¤ÎÇÔÀï¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡£º£Æü¤ÎÇÔÀï¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Çµö¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤â¡ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÇÔÀï¤Î°ì¤Ä¤À¡£ËÜÅö¤Ë°Ì´¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ì¤Ð¡¢MLB¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤Î¥¢¥é¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥¾µ¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡£8.2²ó¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£º£¸«¤¿¸÷·Ê¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Î½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¶»¤¬ÄË¤à¡×¤ÈÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤ÎÉé¤±Êý¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤¬±ó¤Î¤Â³¤±¡¢Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Ï¡¢¿¼¤¤Å¥¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]