◇国際親善試合 メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）

【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は試合後、報道陣に対応し「（今日のような試合が）Ｗ杯で勝ち進んだ時に、ベスト１６か８の（時に当たる）ような試合の中身というか。そんなリズムというかインテンシティー（強度）かなと思って途中から見ていた。そういう意味では、選手たちも最後ああやって『あれレッドだ』と（主審に）詰め寄るところは、選手たちもそんなマインドでいたのかなと思います。そこはやっぱり勝ちきりたかったかなと思います」と、試合終了間際にＦＷ上田がＤＦモンテスに倒され、相手が一発退場になったシーンを例に緊迫感あるゲームだったと振り返った。

また、宮本会長は「相手（メキシコ）の守備の粘り強さは今まで（の対戦相手）以上のものがあった」とし、その中で日本が「２、３回チャンスがあった」と評価。「改めて選手が（ピッチから）戻ってきた時の表情を見ていたら、この試合を勝ちきりたかったという（のが見て取れた）。そこ（チャンス）を決められるかどうかというのが、これからもっと上にいけるかどうか（につながる）」と分析した。