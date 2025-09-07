◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。

３人の首位タイからスタートした柏原明日架（富士通）が前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、通算１１アンダーとして、ハーフターンでは単独首位と抜け出した。柏原は３週前のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりの復活優勝。好調の２９歳は、今季２勝目、通算４勝目に向けて順調にゲームを進めていたが、１０番パー４でトラブル発生。第１打が右サイドのカート道に着弾して右サイドの崖下へ。ボールは木の根元で打てずにアンプレアブル。第３打はグリーンを外した。第４打を５０センチに寄せて、ナイスボギーで耐えたが、続く１１番でもボギー。通算９アンダーまでスコアを落とし、２打差の５位に後退した。

ともに１３番まで消化した政田夢乃（なないろ生命）と永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が通算１１アンダーまでスコアを伸ばして首位に浮上した。

１打差の３位で荒木優奈（Ｓｋｙ）、尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）が追う展開。３６ホールの短期決戦は、大混戦となっている。