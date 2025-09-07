◆国際親善試合 メキシコ―日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。内容面では手応えも得たが、ネットを揺らすことはできなかった。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【５・５】「メキシコ相手に主導権を握れました！」の、その先を目指さなければならない。勝ちきれず

ＧＫ鈴木彩艶【６・０】横っ跳びセーブ（誰もいないところに弾くところ込み）、落ち着いたクロス対応（弾いても許されるところでのキャッチ込み）で存在感

ＤＦ板倉滉【６・５】出足の鋭い守備で攻撃を下支えも、後半１５分に負傷交代。足首付近を痛めたか

ＤＦ渡辺剛【６・５】最大の発見。安定した守備に加えてフィードでも能力示す。伊藤や高井、町田もうかうかしてられない

ＤＦ瀬古歩夢【６・０】リーグアン・レギュラーの貫禄を部分的に示す。スライド、マークの受け渡しで遜色なく

ＭＦ遠藤航【６・０】「その失い方は危険…」と思った矢先、ガツンと寄せるキャプテンがピンチの芽を摘み続ける

ＭＦ鎌田大地【６・０】いなくなってからわかる、その偉大さ。ゲームの流れを読む力が光る。アタッカー陣とＤＦラインをうまく繋げた

ＭＦ堂安律【６・０】ウィングバックとシャドーでプレー。相手が嫌がり、味方が喜ぶ球出しでリズム生む

ＭＦ三笘薫【５・５】献身的な戻りによる守備は光ったが、切り裂く場面は限られた。ゴールに矢印が向かず

ＭＦ久保建英【６・０】序盤はアタッカー４枚で連動し、効果的なプレスと連動を繰り出す。シュートも積極的に放つ

ＭＦ南野拓実【５・５】絶好機で場外ホームラン。仕上げの局面まで持ち込むも、仕留められず

ＦＷ上田綺世【６・０】屈強さを発揮しポストプレーで存在感も、シュートまでいく場面は限られた

ＤＦ関根大輝【６・０】後半１５分ＩＮ。急遽の出場となったが、慌てることなくすんなりと入った

ＭＦ佐野海舟【５・５】後半２４分ＩＮ。結果的に、鎌田と久保が下がったことで主導権を手渡してしまった

ＭＦ伊東純也【５・５】後半２４分ＩＮ。決定的クロスは１度のみ。３枚替えはトーンダウンを招く

ＦＷ前田大然【５・０】後半２４分ＩＮ。ウィングバック起用となったが、窮屈なプレーが続き長所出せず

ＭＦ鈴木唯人【―】後半３６分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＦＷ町野修斗【―】後半３６分ＩＮ。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点。