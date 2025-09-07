大鶴義丹、自宅でクマと遭遇した過去 北海道移住の“初日”に「林道に親子が…」
俳優の大鶴義丹が、7日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系／毎週日曜 後1：00）に出演。北海道に移住し、初日からクマと遭遇したエピソードを明かした。
【紹介動画】真っ暗ななか1000匹も…移住を語る大鶴義丹
この日は「地方移住は甘くない 芸能人経験者ガチ告白ＳＰ」と題し、地方移住のリアルを語り合った。
大鶴は2017年、番組で3ヶ月ロケを行った企画をきっかけに、北海道の中心地にあたる美瑛町に移住した。移住した初日、「びっくりした話」としてクマと遭遇したエピソードを告白。明石家さんまが「初日から!?」と驚くと、大鶴は「林道も自分の敷地なんですけど、そこに（クマの）親子が座ってたんです」と苦笑い。「役所の方に連絡したら、大きな猟銃を持ったプロの方が4人くらい来てくれて…」と話した。
また、このあたりでクマと遭遇するのは珍しくないとも話し、「玄関の前にいたりするらしいんですよ」とも告白し、共演者を驚かせていた。同放送回はTVerで配信中。
【紹介動画】真っ暗ななか1000匹も…移住を語る大鶴義丹
この日は「地方移住は甘くない 芸能人経験者ガチ告白ＳＰ」と題し、地方移住のリアルを語り合った。
大鶴は2017年、番組で3ヶ月ロケを行った企画をきっかけに、北海道の中心地にあたる美瑛町に移住した。移住した初日、「びっくりした話」としてクマと遭遇したエピソードを告白。明石家さんまが「初日から!?」と驚くと、大鶴は「林道も自分の敷地なんですけど、そこに（クマの）親子が座ってたんです」と苦笑い。「役所の方に連絡したら、大きな猟銃を持ったプロの方が4人くらい来てくれて…」と話した。
また、このあたりでクマと遭遇するのは珍しくないとも話し、「玄関の前にいたりするらしいんですよ」とも告白し、共演者を驚かせていた。同放送回はTVerで配信中。