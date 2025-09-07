家族4人で名古屋旅行に行きたい！東京から「車」で行くと「新幹線」に乗るよりいくら節約になる？

新幹線で行く場合の費用とメリット

東京から名古屋まで新幹線を利用する場合、最も一般的なのは「のぞみ」の利用です。通常期における大人1人片道料金は指定席で1万1300円、自由席で1万560円です。

また、子どもは1人あたり指定席が5650円、自由席が5280円です。家族4人で往復すると、指定席の場合は合計で6万7800円、自由席では6万3360円となります。

新幹線のメリットは、移動時間が短く、快適で疲れにくい点です。所要時間は1時間40分ほどで、渋滞の心配もありません。また、車内で読書やスマホ、軽食を楽しむことができ、家族旅行の出発からリラックスした時間を過ごせます。



車で行く場合の費用をシミュレーション

一方、マイカーで東京から名古屋まで行く場合は、距離約320キロメートル、所要時間は3時間半ほどです。ここで気になるのはガソリン代と高速道路料金です。

ガソリン代は車の燃費によって変わりますが、仮に燃費が1リットルあたり20キロメートル、レギュラーガソリンの価格が174円／リットルとすると、往復で約640キロメートル÷20キロメートル／リットル＝およそ32リットル、ガソリン代は32リットル×174円＝約5568円です。

高速道路料金は東京ICから名古屋ICまで、普通車の通常料金で片道約7500円、往復で約1万5000円です。ガソリン代と高速料金を合わせると、約2万1000円となります。

これに駐車場代や高速途中の休憩・食事代を加えても、新幹線利用に比べるとかなり節約できます。家族4人で6万円以上の新幹線と比べると、おおむね4万円ほど節約できる計算です。



車と新幹線、どちらを選ぶべきか

コスト面だけで見ると、車の方が節約できるのは明らかです。しかし、旅行の快適さや疲労度も考慮する必要があります。

長時間の運転は疲労がたまりやすく、特に子ども連れの場合は休憩回数が増えることもあるでしょう。渋滞リスクもゼロではありません。また、運転する人の負担も大きく、往復で約7時間の運転は体力的に大変です。

新幹線なら、短時間で到着でき、家族全員が移動中にゆっくり過ごせます。交通費は高めですが、旅行自体のストレスを軽減できるメリットがあります。旅行の目的や日程、予算を考え、どちらのメリットを優先するかで選ぶのが賢明です。



まとめ

家族4人で東京から名古屋に旅行する場合、コストだけを見ると、今回の試算では車が新幹線より4万円ほど節約できる可能性があります。

しかし、移動時間や快適さ、運転者の負担も重要な判断材料です。予算重視でゆったり休憩しながら移動したい場合は車、短時間でストレスなく移動したい場合は新幹線を選ぶのがよいでしょう。旅行のスタイルに合わせて、家族にとって最適な交通手段を選ぶことが、楽しい名古屋旅行の第一歩となります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー