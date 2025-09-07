若い頃に「2年分・40万円」の未納があると、“将来の年金額”はどれだけ減る？ 友人に「40歳から追納は無理」と言われましたが、諦めるしかないのでしょうか？

国民年金の仕組みと受給資格

国民年金（老齢基礎年金）の制度は、20歳から60歳までの40年（480ヶ月）にわたり保険料を納めることを前提としており、老齢基礎年金を満額（2025年度は年間83万1700円）受け取るためには、480ヶ月間、国民年金保険料を納付していなければなりません。

なお、会社員で厚生年金保険料を支払っている期間や、会社員に扶養されている第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含まれます。

本ケースのように、2年（24ヶ月）にわたり、国民年金保険料を未納のまま放置した場合、2年間分の未納額が影響し、将来受け取れる年金額は減額されます。

具体的には、2年間未納の場合の老齢基礎年金の年間受給額は次の通りです。

・83万1700円×（456ヶ月÷480ヶ月）＝79万115円

つまり、2年間の未納により、満額と比較して毎年4万円以上が減額されるということです。仮に20年にわたって年金を受け取ったとすると約80万円以上になりますので、決して小さい金額ではないでしょう。



未納分を後から払う方法

国民年金保険料は納付期限から2年以内であれば後から納めることができます。また、学生納付特例や免除・納付猶予制度などを利用していた場合については、10年以内であれば追納が可能です。

本ケースのように単なる未納で、仮に未納期間が20年近く前のものであれば、すでに2年の時効が過ぎているため、通常の後払いはできないというのが原則です。つまり、友人の「無理なのでは？」という指摘は、制度上は正しいといえます。



期限切れの場合は「任意加入制度」で補てん可能

納付期限から2年を過ぎ、追納制度を利用できない場合でも、「任意加入制度」を使えば、過去の未納分を将来の納付で補うことができます。

任意加入制度とは、60歳を過ぎても年金保険料を自ら支払う制度で、以下の全ての条件を満たす人が対象です。



・国民年金保険料の納付月数が480ヶ月に満たない

・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない

・厚生年金保険、共済組合などに加入していない

任意加入できる年齢は、60歳から65歳の間です。つまり、20代での2年間の未納は、40歳の人が今からすぐに補うことはできませんが、将来60歳以降に「任意加入」を選ぶことで不足分を補えるチャンスがあるといえます。



まとめ

40歳になって若い頃の年金未納に気づくと、不安になるのは当然かもしれません。未納分の支払いや追納は「2年間」「10年間」という期限があるため、条件を満たしていなければ今すぐの補てんはできません。しかし、将来の「任意加入制度」を活用すれば、未納分を取り戻せます。

まずは日本年金機構の窓口や「ねんきんネット」で記録を確認し、自身にとって最適な方法を探ることが安心につながるでしょう。



