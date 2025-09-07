お笑いコンビのエルフ、荒川（29）が6日、X（旧ツイッター）を更新。ビキニ姿を公開した。

「仕事終わりネット見て、面白そうすぎて行ってきたぁ （笑） めっちゃ騎馬戦した わらわらわらわら」とハートの絵文字を連投しながら書き出し、ビキニ姿を公開。ピンク色を基調としたビキニを着て、浜辺で笑顔を見せていた。ハッシュタグで「#芸人キャノンボール #gcb2025」と続けた。別の投稿で「メンツ神すぎてアゲ 夏だったー 皆さん頑張ってくださーい めっちゃ遠かった わらわら」とつづっていた。

荒川のビキニ写真に対し「こういうフットワークの軽さが仕事につながりそうだね わらわら」「めちゃくちゃ美人」「めっちゃギャル」「スタイルよいっっっ」「さすが荒川ちゃんサイコー 登場した時の他の出演者さんの反応が気になりますね！！！！！！ ここまで露出してるの初めて見たけど、めちゃくちゃスタイル良い！！ かわいいっ」などと書き込まれていた。

この日、U−NEXTで独占配信される「芸人キャノンボール」の収録があったとみられる。収録に参加した有吉弘行らは当日に自身のSNSで番組収録を募集。神奈川・鵠沼海岸での騎馬戦に女性の参加を求めていた。