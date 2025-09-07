モデルで俳優の松井愛莉さん（28）が6日、モデルとして活動するKOHEIさんと結婚したことをSNSで発表しました。

松井さんは、自身のインスタグラムに直筆の名前入りで文書を掲載し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」と報告。

続けて、「今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントしました。

松井さんは1996年12月26日生まれ、福島県出身。ティーン誌『ニコラ』専属モデル、アイドルグループ『さくら学院』のメンバーとして活動後、2013年には『ゼクシィ』6代目CMガールに抜てき。2014年からはファッション誌『Ray』の専属モデルを務めていました。また、俳優としても活動しており、ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』や映画『ビリギャル』など数多くの作品に出演しています。