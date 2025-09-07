元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が7日、X（旧ツイッター）を更新。逮捕をめぐる日本人と外国人の「差別」について、疑問を呈した。

ゆたぼんは、奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たした元迷惑系ユーチューバー、動画配信業へずまりゅう氏（34）が5日、X（旧ツイッター）のサブアカウントにつづったポストを添付。へずま氏はそこで、一部ディスカウントストアの名を記しつつ「外国人が会計前に商品を食べるから店員さんが困っているみたいです」と書き出した。そして「これについては日本で自分が会計前に魚の切り身を食べて逮捕されたのだから外国人も容赦なく逮捕するべきだ。判例がある以上は自分は捕まえて外国人は捕まえないならそれこそ差別ですよ」と、自身がかつて迷惑系ユーチューバーだった時代に起こした事件を引き合いに、述べていた。

ゆたぼんは、このへずま氏のポストをうけ「僕が『日本人ファーストは差別じゃない』ってポストした時に『差別だ！』と言ってきた人達がいましたが、へずまりゅうを逮捕したのに外国人を逮捕しないのは差別じゃないのですか？日本人のへずまりゅうが逮捕されたのに、外国人が逮捕されないのはおかしくないですか？」と私見を述べた。

このゆたぼんの投稿うけ、へずま氏も自身のサブアカウントを更新し「これについて海外は会計前でも商品を食べれるから勘違いしているとゴミノートが付いていますが違います。海外旅行に行くのに無知は罪です。必ずその国のルール法律があります。日本では自分が捕まったのだから平等に外国人も捕まえるべきだ。司法や警察はここにきて差別をするのですか？」と改めてつづった。

ゆたぼんは、このへずま氏のポストを添付し「へずまりゅうの言う通り！海外に行っても必ずその国の法律とルールがあるし、僕もフィリピンとカナダに留学したけど、その国の文化を尊重し、ルールを守りました！へずまりゅうは日本のルールを破ったけど逮捕されたし、謝罪もしました！外国人だからといって捕まえないのはおかしいし、差別だと思う！」と書いた。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると7月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。先月11日の更新で日本に到着したことを記している。