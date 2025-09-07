歌手の和田アキ子（75）が7日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）について言及した。

同市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職か失職、議会解散を選ぶ必要があるが、本会議後、記者団に「持ち帰って中身を検討したい」と述べるにとどめた。市議会は、田久保氏が学歴問題を調査する特別委員会（百条委員会）への出席を拒んだことなどに関し、地方自治法違反容疑で伊東署に刑事告発した。即日受理された。

和田は「刑事告発って凄い響きもね。怖いですし、嫌ですよね。ちょっとしたことだったと思うんですけど、なんか残念ですよね」とコメント。

田久保氏が刑事告発に関し内容を確認したい、不信任案可決についても中身を検討したいと話したことについては「いつもおっしゃるんですけど、内容の確認ってもう言ってるのに。毎回、内容は。確認じゃなくて聞いてもいらっしゃるし、必ずおっしゃるんですね。確認」と納得いかない様子で話した。

また「いや、とにもかくにも本当に市政を早く動かさないと。だって伊東市を良くするために立候補されて当選されたわけですから。自分のことでこんなに時間がかかるっていうのは本当に、さっきも高校生が言ってましたけど、不安ですよね。それでちょっとバカにされるみたいなこともあるんで」と心配した。

「ずっとだって職員の人も止まったまんまだし」と改めて語り、「早くやっぱり」と強調した。