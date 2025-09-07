秋だけの贅沢！nana’s green teaが届ける柑橘香るパフェ＆ラテ

抹茶や日本茶をテーマにした人気カフェ「nana’s green tea」から、秋だけの特別なスイーツが登場します。今年のテーマは“秋の味覚と瀬戸内オレンジの最高の出逢い”。濃厚なかぼちゃや紫いもに、爽やかなオレンジソースを合わせた新作は、甘さの中に柑橘のほろ苦さが光る大人の味わいです。見た目にも華やかな限定スイーツで、秋のティータイムを彩ってみませんか？

かぼちゃのモンブランパフェ



『かぼちゃのモンブランパフェ』（\1,490税込）は、えびすかぼちゃのクリームに、自家製ほうじ茶ゼリーやソフトクリームを重ね、バニラアイスや瀬戸内オレンジソースをトッピングした贅沢な一品。

かぼちゃのまろやかさと柑橘の酸味が織りなす絶妙なハーモニーは、秋らしい深みを感じさせます。仕上げのかぼちゃチップスが軽やかな食感をプラス。

紫いもスイートラテ



昨年人気の「紫いもラテ」がさらに進化。『紫いもスイートラテ』（HOT/ICED 各\730税込）は、鮮やかな紫いもあんにミルクを合わせ、そこへ瀬戸内オレンジソースを加えた新感覚ドリンク。

濃厚で甘い紫いもに爽やかな酸味とピールのほろ苦さが加わり、最後まで飽きずに楽しめます。デザート感覚で味わえる、秋ならではの贅沢な一杯です♪

スタンプラリーでさらに楽しめる



9月9日(火)～10月31日(金)の販売期間中は、全店（一部店舗除く）でスタンプラリー「nana’s Autumn Treats」を開催。

1,500円（税込）以上の利用でスタンプがもらえ、期間中に3回集めると好きなドリンク1杯をプレゼント。スイーツを楽しみながらお得にカフェ時間を過ごせます。

秋のティータイムを彩る限定スイーツ♡



秋の味覚とかんきつの爽やかさを融合させた「nana’s green tea」の秋限定スイーツが登場です。濃厚でほっくりとした甘さにオレンジの酸味が重なり、軽やかな後味を楽しめます。

販売は10月31日までの期間限定です。自分へのご褒美や大切な人とのカフェ時間にぴったりな新作を、ぜひ味わってみてください。