「W杯だったら延長で負けてる」「どう見ても勝てる試合」メキシコと０−０、得点力に不満の声「優勝を目指してるなら…」【日本代表】
森保ジャパンが現地９月６日、元日本代表監督のハビエル・アギーレが率いるメキシコ代表と、アメリカ・オークランドで対戦。スコアレスドローで終わった。
日本は立ち上がりから押し込み、前半に久保建英、後半に南野拓実がチャンスを迎えるなどしたが、いずれも仕留めきれず。来年の北中米ワールドカップに向けて、得点力に課題を残す結果となった。
SNSには、この部分に言及する声が数多く上がっている。
「どう見ても勝てる試合だった」
「結局サッカーって点を上回らないと勝てない」
「W杯だったら、延長にカウンターで決められて負けてる気がする」
「W杯で上に行くには勝ち切らないとだね」
「優勝を目指してるならこういう試合勝ちたいわな」
「得点欲しかった。ただゼロに抑えたのは良かったかな」
「本番に向けていい練習になった」
「そろそろ本格的に４バック使ってほしい」
「次戦アメリカ戦は勝ちたい」
ワールドカップ優勝を本気で目指す森保ジャパンは、中２日でアメリカ代表と相まみえる。ゴールを奪い、勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
