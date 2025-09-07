「日本には“ソン・フンミン”がいなかった」強豪メキシコと０−０を演じた森保ジャパンに韓国メディアが厳しい評価！「戦術を完遂できず」「良かったのは序盤だけだ」
現地９月６日、米西海岸オークランドで開催された日本代表vsメキシコ代表のフレンドリーマッチ。主導権を握りながらも先制点を奪えない日本は、後半に入って人海戦術でさらに相手を揺さぶるも、逆に守勢に回る時間帯を増やしてしまう。最終盤にはメキシコに退場者が出たもののゴールは割れず、試合はスコアレスドローという結果に終わった。
そんな日本の一戦を興味深くレポートしたのが韓国紙『スポーツ朝鮮』だ。日本戦の数時間前に韓国代表はアメリカ代表を相手に２−０の快勝を収め、主将のFWソン・フンミンが１得点を挙げるなど存分にチームを牽引した。その活躍を引き合いに出し、「日本にはソン・フンミン（のような存在）がいなかった。ワールドカップ優勝を目ざす日本は10人となったメキシコと０−０。良かったのは前半序盤だけだ」と銘打った。
さらに「日本はペースを掴んでもチャンスを生み出せず、せっかくの得点機も決定力を欠いてフイにした。後半も攻めたかったがメキシコに付け入る隙を与えて押し込まれ、あわやの場面も少なくなかったのだ。チームは90分を通して支配する時間は長かったものの、戦術を完遂できず、森保監督にとってはフラストレーションの溜まるゲームとなっただろう」と論じた。
北米ツアーを敢行中の日本は、現地火曜日にアメリカ代表と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
