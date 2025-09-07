痛恨の決定機逸。放ったボレーシュートはネットを揺らせず。南野拓実は「最低限、枠を捉えないといけない」と悔しがる
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。０−０で引き分けた。
序盤から優位に試合を進め、相手ゴールに迫るシーンも何度か作った。だが、そのいずれもモノにできず。53分には南野拓実が決定的なボレーシュートを放ったが、決められなかった。
試合後のフラッシュインタビューで、南野は「こういう試合を勝って終わることができれば、僕たちにとっても自信になったし、それをできるチャンスはあったなかで、決め切れなかったのがすごく悔しいです」と振り返る。
自身の決定機逸に関しては、「最低限、枠を捉えないといけないシチュエーションだったと思いますし、そこは自分自身、次に向けての課題」とコメントする。
次戦は中２日でアメリカ代表と相まみえる。30歳のアタッカーは「アメリカも良い対戦相手。ワールドカップを意識したなかで、僕たちにとっては非常に重要な試合になる」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「これは悔しい！」大人気解説者も唸った！南野のビッグチャンス逸
