◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)

各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。初戦勝利したグループBの日本は、開催地のミャンマーとの第2戦に臨みました。

日本は後半にDF岡部タリクカナイ颯斗選手（東洋大）のゴールで先制。しかしその後ミャンマーに同点ゴールを奪われると、1−1の同点のまま終盤へ。日本は後半アディショナルタイムにMF名和田我空選手（ガンバ大阪）がPKを決め勝利。辛くも予選2連勝を飾りました。

同組では、首位の日本が勝ち点6。アフガニスタンに勝利したクウェートが勝ち点4で追いかけます。日本は最終戦のクウェートに引き分け以上でB組首位通過。敗れた場合は2位となり、他グループの結果で予選突破が左右されます。

【予選第2戦結果】

◆グループA

ヨルダン 6−0 チャイニーズ・タイペイ

トルクメニスタン 2−0 ブータン

◆グループB

日本 2−1 ミャンマー

クウェート 1−0 アフガニスタン

◆グループC

ベトナム 1−0 シンガポール

イエメン 1−0 バングラデシュ

◆グループD

中国 10−0 北マリアナ諸島

オーストラリア 6−0 東ティモール

◆グループE

キルギス 2−2 ウズベキスタン

パレスチナ 5−0 スリランカ

◆グループF

レバノン 2−2 タイ

マレーシア 7−0 モンゴル

◆グループG

カンボジア 1−0 パキスタン

イラク 1−0 オマーン

◆グループH

カタール 2−1 インド

バーレーン 10−0 ブルネイ

◆グループI

UAE 2−0 ホンコン・チャイナ

イラン 6−0 グアム

◆グループJ

インドネシア 5−0 マカオ

韓国 7−0 ラオス

◆グループKフィリピン 1−0 タジキスタンシリア 4−2 ネパール