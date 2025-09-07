【U23アジアカップ】日本は辛くも連勝 最終戦クウェート戦引き分け以上で突破
◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)
各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。初戦勝利したグループBの日本は、開催地のミャンマーとの第2戦に臨みました。
日本は後半にDF岡部タリクカナイ颯斗選手（東洋大）のゴールで先制。しかしその後ミャンマーに同点ゴールを奪われると、1−1の同点のまま終盤へ。日本は後半アディショナルタイムにMF名和田我空選手（ガンバ大阪）がPKを決め勝利。辛くも予選2連勝を飾りました。
同組では、首位の日本が勝ち点6。アフガニスタンに勝利したクウェートが勝ち点4で追いかけます。日本は最終戦のクウェートに引き分け以上でB組首位通過。敗れた場合は2位となり、他グループの結果で予選突破が左右されます。
【予選第2戦結果】
◆グループA
ヨルダン 6−0 チャイニーズ・タイペイ
トルクメニスタン 2−0 ブータン
◆グループB
日本 2−1 ミャンマー
クウェート 1−0 アフガニスタン
◆グループC
ベトナム 1−0 シンガポール
イエメン 1−0 バングラデシュ
◆グループD
中国 10−0 北マリアナ諸島
オーストラリア 6−0 東ティモール
◆グループE
キルギス 2−2 ウズベキスタン
パレスチナ 5−0 スリランカ
◆グループF
レバノン 2−2 タイ
マレーシア 7−0 モンゴル
◆グループG
カンボジア 1−0 パキスタン
イラク 1−0 オマーン
◆グループH
カタール 2−1 インド
バーレーン 10−0 ブルネイ
◆グループI
UAE 2−0 ホンコン・チャイナ
イラン 6−0 グアム
◆グループJ
インドネシア 5−0 マカオ
韓国 7−0 ラオス
フィリピン 1−0 タジキスタン
シリア 4−2 ネパール