米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が６日（日本時間７日）に放送され、新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がマーク・ブリスコ（４０）とのシングルマッチを制した。

ブリスコが勝利した場合、竹下と「ドン・キャリス・ファミリー」で同門のＴＮＴ王者カイル・フレッチャーに挑戦できる状況で迎えた一戦。竹下はブルーサンダー、ノータッチトぺコンヒーロと得意技を連発すると、ラリアートの相打ちから激しい打撃戦を展開した。デスバレーボムからサンセットパワーボムを浴びながらも、ダイビングエルボードロップは膝で迎撃するなど一歩も譲らない。

ジェイドリラーを切り返して人でなしドライバー、ぶっこ抜きジャーマンをさく裂させた竹下は、コーナー上の攻防からヘッドバットでマットに突き落とされ窮地に陥った。しかしここでドン・キャリスが介入し、レフェリーの注意を引き付ける。さらに何とブリスコと敵対関係にあるＭＪＦが電撃登場し、ブリスコをマットに落下させる。予期せぬアシストを受けて形勢逆転に成功した竹下が、最後はレイジングファイヤーで３カウントを奪った。

決着後もブリスコを襲撃したＭＪＦを竹下が制止すると、両者は一触即発の視殺戦を展開。竹下はドン・キャリスに抑えられて退場したが、今後の展開から目が離せなくなってきた。