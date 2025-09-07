◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

元ヤクルトでオリオールズのアルバート・スアレス投手が０―２の７回から３番手で救援登板。３イニングを投げ、２安打１失点１三振１四球１暴投。ノーノー敗戦目前からの大逆転が起き、昨年９月２９日のツインズ戦以来となる今季初勝利が転がりこんだ。

ジャイアンツ時代の２０１７年以来となるドジャーズ戦の登板。「９回は、ダグアウトでみていた。同点になって（延長戦も）行けと言われたら準備はできていたよ。この勝利はとても意義深い。カル・リプケン・ジュニアの（２１３１連続試合出場３０周年記念）の式典もあった中で、こんな逆転劇で勝利できるなんて、本当に特別だ」

ド軍・大谷との初対決は、２打数無安打に抑えた。「彼はストライクを振ってくるので、自分としては、弱い打球を打たせるボールをしっかり投げきることが大事だと思っていた」。７回１死での打席は１球で左直に打ち取り、９回の２度目の対戦では、カウント２―２から高めの直球で思い通りに二ゴロに仕留め、「彼にスイングして欲しい場所に投げることができた」と胸を張った。

今季は右肩痛で、３月２８日のブルージェイズ戦で１試合投げた後、負傷者リスト入り。１３５試合を欠場したが、今月戦列復帰し、この日が復帰２戦目だった。

２０１９年から３年在籍したヤクルトを退団し、韓国球界を経てメジャーに復帰したが、今でも古巣の情報通。「アオキ（青木宣親）さんがＧＭ（補佐）なんですね。頭のいい人だから、きっとうまくやると思うよ」。日本人メディアに「オツカレサマデシタ」と挨拶し、笑顔をみせた。